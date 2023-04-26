محافظ أسيوط يوجه بتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة تعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة مع ضبط الإنفاق وترشيده، والتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات، وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه أحمد صبحي مدير الحسابات بالمحافظة.

آلية تحصيل الإيرادات

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء، الجهود المبذولة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق، فضلًا عن تكثيف برامج تدريب العاملين في الإدارات الحسابية بالمراكز والأحياء، مؤكدًا وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للإنفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الرقابة والحفاظ على المال

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة رفع كفاءة الوحدات الحسابية بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة خاصة في تطبيق منظومة المرتبات «payroll»، وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.