استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح لخسارة الوزن عبر قناة الناس

نصح الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، من يريد خسارة وزنه بسهولة أن يهتم بتناول الأطعمة إما مشوية أو مسلوقة: «لازم نبعد عن المقليات خالص والأكلات اللي جاية من الشارع، وهنبدأ نقللها بقدر الإمكان».

وأضاف «جبران» خلال استضافته ببرنامج «البيت»، والمذاع على قناة الناس، أنه مع الاهتمام بممارسة الرياضة وشرب المياه يبدأ فقدان الكثير من الأوزان، مع التأكد من عدم وجود مشكلات مرضية تمنع فقدان الوزن بسهولة، «لو عندي مشكلة في مقاومة الأنسولين أو فيتامين د، أو الغدة الدرقية، ومهم معرفة مدى معاناتي من الكوليسترول».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.