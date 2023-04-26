نائب محافظ المنيا يتابع إنشاء كوبري ومستشفى بني مزار المركزي

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية، بمركز بني مزار، لمتابعة عدد من الخدمات العامة والمشروعات التنموية، ضمن جولات نائب المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل وحل كافة المشكلات والمعوقات.

رافق نائب المحافظ عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، والمهندس مصطفي على مسعود رئيس هيئة الطرق والكباري بالمنطقة السابعة، والمهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، ومحمد بكر، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان، وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الرصف، وعدد من الجهات المعنية.

تفقد نائب المحافظ، مستشفى بني مزار المركزي، والتي تضم 7 طوابق وتقام على مساحة 17708 متر مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سرير، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، وقسم أشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، و4 صيدليات، قسم العمليات، وقسم المناظير.

إنشاء كوبري بنى مزار بالمدينة

وتابع نائب محافظ المنيا أعمال إنشاء كوبري بنى مزار بالمدينة على طريق مصر أسوان الزراعي بتكلفة تقديرية 350 مليون وبطول 1.200 كم والمكون من حارتين لكل اتجاه، وشملت الجولة أيضا، تفقد أعمال التطوير المؤقتة والجاري تنفيذها بممشى كورنيش بنى مزار لوضع «نيوجيرسي»، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري حفاظا على سلامة المواطنين حيث سيجري إدراج أعمال التطوير والرصف بالخطة الاستثمارية للمركز.

كما شملت جولة نائب المحافظ، تفقد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز بنى مزار، ومنها طريق مدخل الشيخ فضل -رأس غارب المؤدي للطريق الشرقي، والطريق الصحراوي الشرقي القديم مدخل بنى مزار الشيخ فضل - كمين الجدامي، والطريق الرابط بين الصحراوي الشرقي، وطريق 575 الرابط لجميع قري الوحدة المحلية لبنى صامت وطريق مدافن بني صامت.

فحص عدد من الطرق الداخلية

وجه نائب المحافظ بعمل فحص عاجل لعدد من الطرق بالتنسيق مع كلية الهندسة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، والتي حدث بها تغيرات جزئية، وذلك لعمل مجسات للتربة، للوقوف على الأسباب بالتزامن مع أعمال الإصلاح الفورية والمعالجة لتلك الطرق، مشدداً على الانتهاء منها في أسرع وقت، مع إيضاح الطرق البديلة للمواطنين، أثناء أعمال الإصلاح، مع دراسة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

والتقى نائب المحافظ، بالمواطنين واستمع لمشكلاتهم موجها كافة الجهات المعنية بسرعة حلها في أقرب وقت ممكن من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة.