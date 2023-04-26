أحمد داوود يحضر عرض فيلم ابن الحاج أحمد مع أسرته: «ضحكنا من قلبنا»

هنأ الفنان أحمد داوود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صديقه الفنان شيكو، على فيلم ابن الحاج أحمد، الذي حرص على حضوره بصحبة أسرته في إحدى السينمات.

ونشر أحمد داوود صوره مع أسرته داخل السينما وعلق عليها: «روحنا حضرنا العرض الخاص لفيلم ابن الحج أحمد، مبروك يا شيكو الفيلم حلو أوي وضحكنا من قلبنا كتير».

فيلم يوم 13

ويعرض حاليا للفنان أحمد داوود في دور العرض فيلم يوم 13، وهو أول فيلم رعب مصري 3D، وجاء في المركز الثاني في الإيرادات منذ طرحه في موسم عيد الفطر، بطولة دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.