طريقة استخراج قيد عائلي مميكن في 5 خطوات بسيطة

القيد العائلي المميكن من الأوراق الثبوتية المهمة التي لا يستغنى عنها المواطن في تعاملته داخل المصالح الحكومية في احتياجه له لاستكمال أوراق رسمية للتقديم على أمور تتعلق بالمواطن المصري، وخاصة أنها مطلوبة للتقديم في بعض الكليات هي القيد العائلي.

وفي ظل التطور الذي شهده قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واستحداث ماكينات لاستخراج قيد عائلي مميكن دون تدخل بشرى، فأصبح من السهل الحصول على هذه الخدمة في دقائق معدودة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية استخراج قيد عائلي مميكن.

كيفية استخراج قيد عائلي مميكن

هناك 5 خطوات لاستخراج القيد العائلي الإلكتروني: الخطوة الأولى لاستخراج قيد عائلي مميكن هي الدخول على موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من هنا ، ثم الخطوة الثانية وهي تسجيل البيانات المطلوبة، ثم اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة، وقيمتها 75 جنيهًا، ثم بعد ذلك الضغط بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

شروط استخراج قيد عائلي مميكن

استخراج قيد عائلي مميكن له شروط، وهي أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة، و أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما، وأن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويقوم بكتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.