أماكن سيارات السجل المدني المتنقل بالمحافظات لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أماكن سيارات السجل المدني المتنقل في 11 محافظة ضمن قوافل مجهزة فنيًا، وذلك لتقديم خدمات الأحوال المدنية مثل استخراج بطاقة الرقم القومي فضلًا عن المُصدرات المميكنة مثل استخراج شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج والطلاق، والقيد العائلي، وغيرها من المصدرات، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تلك المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أماكن سيارات السجل المدني المتنقل في 11 محافظة التي أعلنتها وزارة الداخلية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن سيارات السجل المدني المتنقل

وشملت قائمة أماكن سيارات السجل المدني المتنقل في المحافظات الآتية:

القاهرة الجيزة الإسكندرية المنوفية الغربية القليوبية قنا كفر الشيخ البحيرة المنيا شمال سيناء

سيارة الأحوال المدنية المتنقلة

وتقدم سيارة الأحوال المدنية المتنقلة العديد من الخدمات أبرزها:

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل استخراج شهادة ميلاد استخراج وثيقة زواج استخراج وثيقة طلاق استخراج قيد عائلي

استخراج بطاقة الرقم القومي بالتليفون

ويتلقى قطاع خدمات الأحوال المدنية اتصالات المواطنين للحصول على أي خدمة من خلال الخطوط الساخنة التي أعلنت عنها مثل خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي بالتليفون وتوصيلها لهم حتى منازلهم من خلال الأرقام التالية:

رقم السجل المدني للخدمات الفورية من خلال الخط الساخن 15340.

رقم السجل المدني لطلبات كبار السن، وأسر الشهداء، وذوي الهمم، وأصحاب الحالات المرضية من خلال الخط الساخن على رقم 15341.

استعلامات الأحوال المدنية

ويمكن للمواطنين الحصول على أي خدمة أو إجابة على أي استفسار من خلال استعلامات الأحوال المدنية من خلال أرقام الهواتف من خلال الأرقام التالية:

16582

090070999

0224004400

أو من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنـــا.

عناوين سيارات السجل المدني بالمحافظات

وفيما يخص أماكن وعناوين سيارات السجل المدني بالمحافظات فإنّها تأتي كالتالي:

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في القاهرة.. في كارفور المعادي أمام المركز النموذجي.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في الجيزة.. أمام سجل مدني الصف، وأمام كايرو مول.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في الإسكندرية.. بجوار سجل المنتزه أول، وأمام مركز سموحة النموذجي.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في القليوبية.. أمام سجل شبرا الخيمة أول، وأمام سجل شبرا الخيمة ثاني، وأمام سجل شبين القناطر، وأمام سجل طوخ.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في مطروح.. أمام مول العلمين إسكوير.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في الغربية.. بجوار مركز المعلومات الفرعي بطنطا، وأمام سجل كفر الزيات، وأمام سجل زفتى.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في المنوفية.. أمام سجل مركز منوف، وأمام منفذ إصدار الوثائق في أشمون، وأمام سجل أشمون.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في كفر الشيخ.. أمام مقر إدارة الأحوال المدنية في كفر الشيخ.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في المنيا.. أمام مراكز بني مزار، ومغاغة، وسمالوط.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في سوهاج.. أمام سجل مدني البلينا.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في قنا.. أمام نقطة شرطة الكنوز.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في الأقصر.. أمام سجل القرنة.

عنوان سيارة الأحوال المدنية المتنقلة في بني سويف.. أمام سجل مركز ببا.