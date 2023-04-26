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عضو «أمناء الحوار الوطني»: جلسة 3 مايو تشهد طروحات جذرية لمعالجة قضايا المجتمع

كتب:

عمرو صالح
06:38 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكد الدكتور فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ضرورة حتمية لتوحيد صف المجتمع نحو الجمهورية الجديدة.

3 مايو أولى جلسات الحوار الفعلية

وأوضح فرحات، في تصريحات للوطن، أن 3 مايو أولى جلسات الحوار الفعلية، وتشهد طرح وجهات نظر حقيقية من شأنها خدمة القضايا المجتمعية التي تحيط بالمواطن المصري؛ وذلك تمهيدا لمناقشتها واقتناص الأنسب منها.

وأكد أن مجلس الأمناء يعمل جاهدا خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات الأخيرة للحوار، كما أن طبيعة عمل اللجان قد تكون بالتوازي مع بعضها البعض حسب طبيعة ملف كل لجنة.

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه معربا عن تفاؤله بطبيعة عمل الجلسات المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، قائلا: «الحوار الوطني سيكون بوصلة اتجاه طريق الجمهورية الجديدة».

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء اليوم بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة الشيخ زايد؛ لمناقشة السيناريوهات النهائية لجلسات الحوار المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

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