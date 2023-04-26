النائب عبده أبو عايشة: انعقاد جلسات الحوار الوطني في الظروف الحالية يؤكد حيويته وجديته

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، في ظل ظروف صعبة تحيط بالمنطقة برمتها، إثر الاشتباكات في السودان، يؤكد أهمية الحوار الوطني، وأهمية التعويل عليه من جانب كل القوى الوطنية والسياسية في الوطن، موضحا أن الحوار الوطني هو الطريق للمستقبل وفتح نقاش وطني عام في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن.

الحوار الوطني مكسب سياسي للبلاد

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، يؤكد حيوية الحوار الوطني وجديته وتعلق الجميع به ورهان على متابعة توصياته.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحوار الوطني مكسب سياسي كبير للبلاد، ولا يمكن أبدا التقليل منه باعتباره خطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف القوى، والفضل فيها للرئيس السيسي، الذي وجه بانطلاق الحوار الوطني به ويتابع مخرجاته وتوصياته.

الزخم الذي يحيك بالحوار الوطني يؤكد أهميته

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم، وهو الانعقاد الذي يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات.

وشدد على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار الوطني، كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني.

وأوضح أن الزخم الذي يحيط بالحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة في بحث كل هموم وقضايا الوطن، مشددا على أن محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤكد أنه حوار شامل ويهم ملايين المصريين.