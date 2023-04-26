طالب مصري بكلية طب في السودان يروي تفاصيل رحلة عودته لأرض الوطن

أشاد الطالب المصري محمود محمد محمود، الذي عبر معبر أرقين قادما من السودان إلى مصر، بجهود إعادتهم، قائلا: «كانوا بيكلمونا ويتواصلوا معانا، ووزيرة الهجرة دايما كانت بتتواصل معانا، وكلمتنا فيديو مع الطلاب للاطمئنان علينا، والحمد لله جرى توفير طائرات لنقل المصريين».

طالب مصري عائد من السودان: أشكر أجهزة الدولة على جهودها

وأضاف الطالب بإحدى كليات الطب في السودان، أثناء حديثه مع «كاميرا الوطن»، أنه عند وصوله لمعبر أرقين وجد أفراد الهلال الأحمر المصري، لتقديم الرعاية لهم.

توفير أوجه الرعاية

ولفت إلى أن الوضع في السودان صعب، إذ تقطع المياه والكهرباء هناك بسبب الاشتباكات، موضحا أنه جرى توفير أوجه الرعاية من الجانب المصري فور عبورهم معبر أرقين.

وتابع: «أشكر الرئيس السيسي ووزيرة الهجرة ووزير الخارجية، وكل الكلام اللي قالوه وفوا به، وبشكرهم».