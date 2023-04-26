مواعيد القطارات الإضافية بين القاهرة وأسوان لنقل العائدين من السودان

وجه وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدفع بثلاثة قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان، وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة، اليوم وغدا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.

وجاءت المواعيد كالتالي:

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة، يقوم من أسوان اليوم الأربعاء، الساعة 8 مساء، ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص إسباني أسوان - القاهرة، يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الساعة 10:30 مساء، ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس.

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان - القاهرة، يقوم من أسوان غدا الخميس، الساعة 7:25 مساء، ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة.

4- تشغيل قطار 1940 مخصوص إسباني القاهرة - أسوان، يقوم من القاهرة اليوم الساعة 9:50 مساء، ويصل أسوان غدا الخميس، الساعة 10:05 صباحا.

5- تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان، يقوم من القاهرة اليوم الساعة 10:40 مساء، ويصل أسوان غدا الخميس الساعة 12 ظهرا، إضافة إلى الاستعداد بقطارين روسيين ثالثة احتياطي بأسوان، لنقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.