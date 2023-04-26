«التموين»: افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «جمعيتي» الاثنين المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم (11) لسنة 2023، بشأن المرحلة الخامسة من مشروع «جمعيتي».

طلبات جديدة لفتح منافذ مشروع «جمعيتي»

ونص القرار على أنه لا يجري قبول أي طلبات جديدة لفتح منافذ مشروع «جمعيتي» اعتبارا من 30 أبريل 2023، على أن يجري افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «جمعيتي» يوم 1 مايو 2023.

وتشمل المرحلة الخامسة، الطلبات التي تقدم أصحابها لفتح منفذ مشروع «جمعيتي» اعتبارا من 1 يناير 2022 وحتى تاریخ 30 أبريل 2023، ويجري التعامل مع طلبات المرحلة الخامسة اعتبارا من شهر مايو 2023.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لمشروع «جمعيتي»

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة المؤهل الدراسي.

الموقف من التجنيد.

برنت تأميني.