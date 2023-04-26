الفئات المستحقة لزيادة التموين.. يحددها سيستم الدعم للأولى بالرعاية

يحدد سيستم منظومة الدعم التمويني، الفئات المستحقة لزيادة التموين وفقا للأكثر احتياجات للدعم، ممن يتم إدراج زيادات استثنائية لهم، سواء التي تقرها الحكومة بصفة دورية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، أو التي تتعاون عليها وزارة التموين مع مؤسسات المجتمع المدني لإدراج زيادات موسمية لأصحاب بطاقات التموين.

الفئات المستحقة لزيادة التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنّ الفئات المستحقة لزيادة التموين يتم اختيارها إلكترونيا من خلال سيستم منظومة الدعم، الذي يضم 23 مليون بطاقة مدرجا عليها 72 مليون مواطن يستحقون دعم الخبز يوميا، وبينهم 64 مليون مواطن يستحقون الدعم السلعي شهريا، موضحة أنّ الفئات عادة ما تكون من الأسر التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

الدعم الاستثنائي

ويصرف أصحاب بطاقات التموين حاليا، الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة بقيمة 100 جنيه لكل أسرة بدأ صرفها في شهر سبتمبر الماضي ومستمر الصرف حتى شهر يونيو المقبل، وفقا للمدة المحددة بـ10 أشهر لصرف الدعم، فضلا عن الزيادة الاستثنائية التي حصل عليها بعض أصحاب بطاقات التموين خلال شهر رمضان والتي قدرت بقيمة 250 جنيها وفقا لاتفاق بين وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير.