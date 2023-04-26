مكاتب التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد.. التسجيل غير متاح على «مصر الرقمية»

عادت مواعيد العمل في مكاتب التموين على مستوى المحافظات لطبيعتها وفقا للمعمول به قبل مواعيد شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، ويستقبل حاليا موظفو مكاتب التموين طلبات الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية الخاصة بإضافة المواليد على البطاقات من أجل زيادة الدعم المخصص لهم من خلال إدراج وإضافة مزيد من الأبناء على البطاقة التموينية.

مكاتب التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد

وتعمل مكاتب التموين يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا من أجل إنهاء الخدمات التموينية المتقدم عليها المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خاصة طلبات إضافة المواليد المتقدم عليها الأسر الأولى بالرعاية وفقا لقرار وزير التموين، فضلا عن بعض الخدمات المتاحة كالتالي:

** تفعيل بطاقة التموين

** إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

** نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

** فصل نفسي.

** ضم أفراد أسرتي.

** الاستعلام عن صرف.

** إيقاف نفسي من بطاقة تموينية.

** إيقاف بطاقة تموينية.

وتفعل بوابة مصر الرقمية نفس الخدمات السابقة إلكترونيا لحاملي البطاقات، فيما يوجد عدد آخر من الخدمات التموينية لا تزال متوقفة مع إتاحتها لبعض الفئات من الأسر الأولى بالرعاية فقط ومنها خدمات إضافة المواليد، وهي كالتالي:

** إصدار بطاقة تموين جديدة.

** إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

** إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

** إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

** إيقاف أفراد على بطاقة تموينية.