إضافة المواليد على بطاقات التموين.. متاحة للأقل من 4 أفراد فقط

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الشروط الخاصة بـ إضافة المواليد على بطاقات التموين، وعلى رأسها أن يكون عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة المتقدمة بطلب إضافة أبنائها أقل من 4 أفراد، لزيادة عدد أفراد البطاقة إلى 4، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليا لأفراد الأسرة الواحدة على منظومة الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وأكدت وزارة التموين أنّ إضافة المواليد على بطاقات التموين متاح فقط عبر مكاتب التموين التابعة للأسر على مستوى المحافظات، ولا يوجد روابط إلكترونية يمكن للأسر الأولى بالرعاية التقدم خلالها بطلبات إضافة المواليد، موضحة ضرورة استيفاء عدد من المستندات المطلوبة لتقديم الطلب تتلخص في الأوراق التالية:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.