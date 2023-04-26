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بايدن: تقدمي في العمر لن يمنع فوزي بولاية ثانية.. وترامب خطر على الديمقراطية

كتب:

عمرو حسني
08:55 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
بايدن

بايدن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من تشكيل الرئيس السابق دونالد ترامب خطرا على الديمقراطية الأمريكية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان بايدن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في العام المقبل 2024.

وأشار «بايدن» بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أنه يدرك تماما «الخطر الذي يمثّله (ترامب) على ديمقراطيتنا»، لافتا إلى أن تقدمه في العمر لا يمثل قلقا له لأنه بحالة جيدة ومتحمس للفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

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بقلم عمرو حسني