محافظ الغربية يناقش تطوير محطة إنتاج البيض ورقمنة الديوان العام

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 إلى جانب مناقشة موقف استثمار قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، علي عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، مديري إدارات التخطيط، المالية والهندسية.

محطة إنتاج البيض

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف مشروعات (محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، كوبري المشاة بطنطا، كوبري المشاة بالمحلة، ميكنة الديوان وتشغيل تطبيقات جديدة في إطار خطة المحافظة لرقمنة الديوان).

كما ناقش المحافظ موقف تطوير مصانع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة، إلى جانب مناقشة آليات الاستثمار والاستفادة من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة، واختتم الاجتماع بمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها المحافظة.

سرعة تنفيذ المشروعات

ووجه محافظ الغربية، بسرعة تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.