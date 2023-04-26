منع المحمول.. «تعليم الغربية» يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعين بإدارتي شرق طنطا والسنطة، بحضور مديري المدارس والمراحل المختلفة، ورؤساء الأقسام، وأمن الإدارتين والمديرية، لمناقشة استعدادات امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2022 /2023، التي تبدأ بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من 6/5/2023 حتى 25/5/2023، وبالنسبة للشهادة الإعدادية (عام – مهني) من 20/5/2023 حتى 25/5/2023.

تهيئة المناخ المناسب

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن أي أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.

رصد الدرجات

كما وجه بضرورة رصد الدرجات أولاً بأول فى الشيت الورقي والإلكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت تماماً، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تماماً، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها، والتأكيد على عدم السماح بدخول أي طالب إلى لجان الامتحانات ومعه تليفون محمول حتى ولو مغلق، والتشديد على تأمين الكنترولات وتأمين اللجان، والتنسيق مع رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن والشرطة لتأمين محيط المدارس وإزالة أي إشغالات حولها.