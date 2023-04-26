استطلاع رأي عالمي: بنوك الشرق الأوسط تتجه بقوة نحو التحول الرقمي

أظهر استطلاع «فيناسترا»، العالمي، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع «إيست أند بارتنرز»، أن البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا ترغب في تبني وتطبيق حلول التقنية المالية لزيادة كفاءة التكلفة وتسريع وتيرة رحلة تحولها الرقمي التي تتقدم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً.

التقنية المالية عاملاً مهماً للنمو والابتكار

وكشف الاستطلاع أن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ترى في شراكات التقنية المالية عاملاً مهماً للنمو والابتكار، حيث يتطلع من تم استطلاع آرائهم إلى التواصل مع إثنين، في المتوسط، ​​من مزودي حلول التقنية المالية خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، وترغب النسبة الأكبر من الدخول إلى منصة حلول التقنية المالية المتكاملة (63%)، فيما يفضل7% فقط بناء القدرات داخل شركاتهم.

وأظهرت النتائج، أن الدوافع الأساسية للمشاركين في الاستطلاع وراء دمج حلول التقنية المالية وتتمثل في تقليل التكاليف التشغيلية (53%)، والاستفادة من الخبرة التقنية الأوسع نطاقاً من تلك التي لديها (51%)، والتوافق بشكل أقرب مع احتياجات الامتثال دائمة التغير (46%).

التقدم على طريق التحول الرقمي

وأفاد 29%، في المتوسط، من المشاركين بأنهم قاموا بتحويل عملياتهم إلى التقنية الرقمية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 47%، وبالمثل يرى 12% فقط من الذين شملهم الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم متقدمون في رحلة تحولهم الرقمي، وتفيد النسبة الأكبر (62%) بأنهم متأخرون عن نظرائهم.

تم إجراء الاستطلاع العالمي بمشاركة 783 شخصاً تم الالتقاء بهم في 260 بنكاً في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ والأمريكتين، بالإضافة إلى 393 مقابلة أجريت مع بنوك الأسواق المحلية والمؤسسات المالية في أمريكا الشمالية.

الإقبال على الإقراض الأخضر يستمر

وتشمل أبرز النتائج والتصورات الأخرى، أن الإقبال على الإقراض الأخضر يستمر في كسب مزيد من الزخم، وهناك ما يقرب من ثلثي (63%) بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تخطط لزيادة انفتاحها على الإقراض الأخضر بأكثر من 12% في المتوسط خلال الفترة من 12 – 18 شهراً المقبلة أو ما بعدها.