«تموين الغربية»: توريد 2049 طن قمح لصوامع المحافظة حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بدء توريد القمح في مواقع التخزين المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، والبالغ عددها 22 صومعة وشونة وهنجرًا، حيث استقبلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 2049 طنًا من القمح المحلي.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنّ عدد مواقع التخزين الخاصة بتوريد القمح بمحافظة الغربية، بلغ 22 موقعًا في مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأنّ موسم الحصاد بدأ من 8 أبريل الجاري، وبلغت إجمالي الكمية الموردة من القمح بالغربية حتى اليوم الأربعاء، 2049 طنًا و786 كليوجرامًا.

حملات لضبط المخالفين

وأشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة، بها لجان ومسؤولين من قبل المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل فحص القمح، والتأكد من أنّ القمح محلي وأنه مطابق الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح.

وأضاف أنّ المديرية أيضًا، شكلت لجان من أجل تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يجري ضبطها خارج الإطار القانوني، وأنّ المديرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومجالس المدن، تعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين في أثناء توريد القمح.

أسعار توريد القمح

وأكد «أبو هاشم» أنّ أسعار توريد القمح بالغربية، تبدأ من 1500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و1475 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، بينما القمح درجة نظافة 22.5 قيراط سعر أردب القمح فيه 1450 جنيهًا، ومن المقرر أن ينتهي موسم توريد القمح بالغربية في 21 أغسطس المقبل.