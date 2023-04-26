في الفترة الماضية، كانت الأجواء تبدو صعبة على المواطن عند انتهاء بطاقة الرقم القومي، وذهابه إلى مكان السجل التابع له لتجديدها، وينتظر 15 يومًا لإصدار البطاقة الجديدة، وبعد التطور الذي شهده قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، يمكنك تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين والاستلام في نفس اليوم.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات وزارة الداخلية والسجل المدني لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي دون مجهود وفي أسرع وقت ممكن:

طرق تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين والاستلام في نفس اليوم

مع التطورات الرقمية الحادثة هناك طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين والاستلام في نفس اليوم من خلال بوابة الحكومة المصرية التي سهلت على المواطنين لإنجاز خدماتهم بشكل أسرع من خلال خطوات بسيطة وسهلة بدايتها الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، ثم يقوم الشخص باختيار أيقونة بطاقة الرقم القومي، والقيام بتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، ثم يقوم بتحديد طريقة سداد الرسوم المقررة، وفي نهاية العملية يتم الضغط على تأكيد لنجاح استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي ويقوم باستلامها في نفس اليوم.

شروط يجب توافرها لنجاح استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

أما بالنسبة للشروط التي يجب توافقها لنجاح عملية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي؛ أولا: أن يكون المقدم مواطنا مصريا، وألا يقل عمره عن 15 عاما، وأن يكون مسجلا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.