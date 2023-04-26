إصابة 4 بينهم طفل في حالة خطرة بتصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الأربعاء في حادث مروري على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي بينهم طفلين جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية نقلو إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية قرب منطقة كيلو 4 على طريق الإسماعيلية القنطرة غرب، وانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بأربع سيارات إلى مكان الحادث نقلت كافة المصابين إلى مستشفي جامعة قناة السويس من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم

وقالت المصادر الطبية أن المصابين في حادث الإسماعيلية، هم مجدى شحاتة محمد 34 سنة مقيم بمنطقة كيلو 7 ومصاب جرح قطعي بفروة الرأس مع كدمة بالكتف الأيمن، ويوسف مجدى شحاتة 7 سنوات مقيم كيلو 7 ومصاب بكسر مضاعف الساق الأيمن، وعمرو مجدى شحاتة 9 سنوات ومقيم بكيلو 7 ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وحالته غير مستقرة مع كدمات بالصدر وناهد إبراهيم محمد على 33 مقيمة بقرية أبوخليفة ومصابو بكدمة بالظهر مع كدمة بالظهر مع جرح قطعي بالانف وجرح قطعي 4 سم بالجبهة.