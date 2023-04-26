محمد رمضان يكشف عن برومو أغنيته مع «ميتري جيمس» ويعلن موعد طرحها

كشف الفنان محمد رمضان، عن البرومو الرسمي لأغنيته الجديدة التي تجمعه بالمطرب العالمي ميتري جيمس، للمرة الثالثة، والمطرب الأردني عصام النجار، وذلك عبر صفحته على «فيس بوك».

وانتهى محمد رمضان مؤخرا من تصوير مشاهد الفيديو كليب الخاص بالتريو، ومعه المطرب عصام النجار، داخل أحد لوكيشنات التصوير في مصر، فيما صور ميتري جيمس، مشاهده في الخارج.

موعد طرح أغنية محمد رمضان الجديدة

وكشف محمد رمضان من خلال المنشور عن الموعد المحدد لطرح التريو، وهو يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أبريل.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة، ومعه عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.