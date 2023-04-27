في ذكري تحرير سيناء.. احتفالية كبرى بالمسرح الروماني بشرم الشيخ

شهد المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، احتفالية تحرير سيناء، وأقيمت فعاليات الحفل الفني تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه المخرج شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظ، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية والثقافية والسادة أهالي وضيوف مدينة السلام.

أغاني وطنية

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحفل بدأ بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي وإدارة الفنان شادي مجيد، قدمت خلالها «مين دولا مين غناء المجموعة - يا حبيبتي يا مصر - مكتو بلى أغنيلك أداء المطرب محمود رحيم - حي السيدة أداء المطرب مسعد عتمان».

أوضح أن الحفل شمل باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث الإسماعيلاوي، لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، غناء الفنان ماهر كمال تدريب الفنان عمرو عجمي، قدمت خلالها استعراضات «الصيادين - جانى الجميل - بتغني لمين - نوح الحمام»، واختتمت فقراتها باستعراض التنورة التى تفاعل معها الحضور.

فرقة شرم الشيخ للفنون

أوضح «فريج»، أن فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية تحت التأسيس بقيادة الفنان محمد عبد الحي، قدمت مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المبهرة منها «الصعيد - الحجالة».

وتابع اختتمت فعاليات الحفل بباقة من أغاني التراث السيناوي لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء تحت الاعتماد بقيادة الفنان على عبد الفتاح عازف الإيقاع، قدمت خلالها أغاني «يا أسمرانية - يا مرحبا»، بالإضافة إلى فاصل من الرقصات السيناوية للموهوب الصغير فهد أشرف على فقرات الحفل المخرج جمال مهران وفى الختام قرر محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة إجادة للفرق الفنية المشاركة فعاليات الحفل.

جاءت العروض الفنية وفقا لإستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات الوطنية، وإشراف الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.