إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في دوران طريق جديد متقاطع بمنطقة سيدي عبد الرحمن.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء الأربعاء، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية وهم كالتالي:«ريم عبدالخالق ثروت 31 سنة من الجيزة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكوع الأيسر، وكدمات وسحجات بالجسم، وآدم صفي الدين شديد مصطفى 4 سنوات من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ونوران شديد مصطفى أحمد 29 سنة من الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ووصفي الدين شديد مصطفى 35 سنة، من الجيزة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات في الجسم».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل بالحادث لجهات التحقيق.