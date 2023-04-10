مصرع شخصين في تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين، منذ قليل، أمام مدينة الضبعة، على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى.

هوية المتوفيّن في حادث طريق مطروح

واستقبل، اليوم الإثنين، مستشفى الضبعة المركزي ضحايا حادث طريق «مطروح- الإسكندرية» الدولي الساحلي، وهما عبد الحميد مفتاح ماضي، 29 سنة، من العلمين، وصل جثة هامدة، ومحمد السيد جابر سيد، 35 سنة، من الإسكندرية، وصل جثة هامدة.

إيداع الجثتين الثلاجة

وجرى إيداع الجثتين ثلاجة الموتى في مستشفى الضبعة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهما من خلال مفتش الصحة، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت على الفور شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح ومباحث قسم شرطة الضبعة، وجاري الفحص للتعرف على اسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.