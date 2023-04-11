إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق «مطروح- الإسكندرية»

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع ربع نقل علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام مدخل قرية جلالة بالكيلو 120 اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين مستشفى الضبعة

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى الضبعة مصابين حادث مطروح بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ومدينة الضبعة وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء بالمستشفى، مع تقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، وعمل الأشعة وإجراء التحاليل، ووضعهم تحت الرعاية الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.