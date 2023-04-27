زلازل بتركيا واليونان وسوريا في 24 ساعة.. ما مدى تأثيرها على مصر؟

ضربت زلازل عدة مناطق في تركيا وسوريا واليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ يتساءل البعض عن مدى تأثيرها على مصر؟

زلزال يضرب تركيا قرب الحدود السورية

ذكرت وكالة إدارة إزالة الكوارث الطبيعية في تركيا، أمس الأربعاء، أن زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة في تركيا، بالقرب من الحدود السورية، وشعر به المواطنون، إذ كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

زلزال يضرب اليونان

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليونان، الأربعاء، وجرى رصده من المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، وذكر المعهد، أن الزلزال على بعد نحو 600 كم من مدينة السلوم في مصر.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة لحظية ومكثفة من الشبكة القومية لرصد الزلازل للنشاط الزلزالي، والمتابعة اللحظية للمنطقة، موضحا أن مصر بعيدة تماما عن مناطق أحزمة الزلازل، ولا توجد بها مناطق نشطة بالهزات الأرضية القوية، وأن ما يتم تسجيله يكون ذو تأثير ضعيف ويشعر به عدد بسيط من المواطنين، ولا يكون له تأثير على البنية التحتية للبلاد.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل، من خلال 70 محطة مراقبة جرى اختيار مواقعها بدقة، بناءً على تاريخ الزلازل في البلاد، ما يجعل من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، بغض النظر عن قوته، وقد شعر بالهزة بعض المواطنين في مدن مصرية.

وتعد الشبكة القومية للزلازل في مصر، واحدة من أحدث الشبكات الموجودة في العالم، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، وتعود تاريخ الشبكة لأكثر من 150 عامًا، كما لديها أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة.