تسجيل 13 هزة أرضية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ50 كيلومترًا وبقوة درجتين على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ52 كيلومترًا بقوة 2.1 درجة.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم رصد 3 هزات في لواء إسكندرون بقوة 1.7 و2.5 و2.1 درجة، و6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مشيرًا إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كيلومتر، وفقا لوكالة الأنباء السورية.