6 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. بينها أسوان والأقصر

تنخفض درجات الحرارة بطقس اليوم الخميس، بين درجتين حتى 3 درجات على مختلف أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، وفي ساعات الصباح الأولى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة مسجلة الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة على 6 مدن، تسجل طقس شديد الحرارة ومشمس نهارا ومعتدل ليلا.

طقس المدن الدافئة اليوم

تسجل المدن الدافئة بطقس اليوم، درجات حرارة، 35 و36 درجة مئوية للعظمى، والصغرى بين 19 و22 مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، وانعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة اليوم.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة بالمدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الخميس، وفقا للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة العظمي والصغري وهي كالتالي:

- أسوان 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

- سوهاج 35 درجة للعظمى، 19 درجة للصغرى.

- الغردقة 35 درجة للعظمى، 22 درجة للصغرى

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.