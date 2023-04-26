طقس السويس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة الكبرى 32

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس السويس اليوم الأربعاء، إذ يشهد انتشار الغيوم الجزئية وارتفاع نسبة الرطوبة، ونشاط الرياح على فترات وتتراوح سرعتها بين 15 و28 كم/ساعة، فيما تواصل درجة الحرارة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي.

طقس محافظة السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية لمحافظة السويس، وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، قراءات طقس محافظة السويس، اليوم الأربعاء، وجاءت نسبة الرطوبة 45%، وسرعة الرياح معتدلة الشدة وتتراوح بين 15 و28 كم/ساعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى ارتفاعًا جديدًا عن أمس، بمقدار درجتين لتكون 32 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، فيما تنعدم فرص سقوط أمطار، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء

تشهد محافظة السويس اليوم، سهولة في التنقل والحركة على الطرق الداخلية التي تربط أحياء السويس الخمسة، في ظل سيولة مرورية تشهدها الشوارع، وتواجد رجال المرور بشكل دائم على الطرق والميادين.

وتستمر محافظة السويس، في رفع درجة الاستعداد، لمواجهة ارتفاع الحرارة وسط إقبال المواطنين على الحدائق العامة، حيث تشهد الأحياء المختلفة، رفع رفع كفاءة المساحات الخضراء والحدائق التي يرتادها المواطنون خلال فترات ارتفاع الحرارة وفي شهور الصيف.

وعن حالة البحر الأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين مترين ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.