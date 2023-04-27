غلق 6 مراكز طبية للطب النفسي والإدمان بالقليوبية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملات تفتيشية على مراكز ومستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان، طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من 20 حتى 26 الشهر الجاري، بالإدارات الصحية في بنها والعبور وشبرا شرق وطوخ وقليوب وقها وشبين القناطر والخانكة.

المرور علي المستشفيات ومراكز الطب النفسي بالقليوبية

أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه جرى المرور على 3 مستشفيات و30 مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان، وأسفرت الحملات عن إصدار 19 إنذارا لتلافي بعض السلبيات غير الجسيمة، وإصدار 6 قرارات غلق لمراكز بها مخالفات جسيمة، وقرار غلق لمركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

35 مركزا للصحة النفسية والإدمان مرخصة بالقليوبية

كما توجه أعضاء اللجنة، بالشكر لبعض المراكز لالتزامها بمعايير الأمان داخل المركز، واشتراطات الترخيص، واتباع وسائل مكافحة العدوى، وتواجد الأطقم الطبية كاملة.

يذكر أن إجمالي عدد مستشفيات ومراكز النفسية والإدمان المرخصة بالمحافظة، 35 مركز ودار نقاهة، وثلاثة مستشفيات.