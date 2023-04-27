رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

غلق 6 مراكز طبية للطب النفسي والإدمان بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
12:17 ص | الخميس 27 أبريل 2023
حملة صحة القليوبية

حملة صحة القليوبية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملات تفتيشية على مراكز ومستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان، طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من 20 حتى 26 الشهر الجاري، بالإدارات الصحية في بنها والعبور وشبرا شرق وطوخ وقليوب وقها وشبين القناطر والخانكة.

المرور علي المستشفيات ومراكز الطب النفسي بالقليوبية

أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه جرى المرور على 3 مستشفيات و30 مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان، وأسفرت الحملات عن إصدار 19 إنذارا لتلافي بعض السلبيات غير الجسيمة، وإصدار 6 قرارات غلق لمراكز بها مخالفات جسيمة، وقرار غلق لمركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

35 مركزا للصحة النفسية والإدمان مرخصة بالقليوبية

كما توجه أعضاء اللجنة، بالشكر لبعض المراكز لالتزامها بمعايير الأمان داخل المركز، واشتراطات الترخيص، واتباع وسائل مكافحة العدوى، وتواجد الأطقم الطبية كاملة.

يذكر أن إجمالي عدد مستشفيات ومراكز النفسية والإدمان المرخصة بالمحافظة، 35 مركز ودار نقاهة، وثلاثة مستشفيات.

اقرأ المزيد:

تكريم 400 من طاقم التمريض في مستشفيات القليوبية (صور)

غلق فوري لـ3 مستشفيات خاصة ومركز تخسيس في القليوبية.. مخالفات بالجملة

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط مستشفيات بنها

وفاة 7 مصابين بـ«كورونا» في مستشفيات القليوبية

وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات القليوبية

وفاة 5 مصابين بمضاعفات كورونا في مستشفيات القليوبية
بقلم حسن صالح