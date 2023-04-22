رئيس جامعة العريش: تطور كبير في إمكانيات الجامعة خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة شهدت تطورا كبيرا الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في جميع القطاعات والمجالات والإمكانيات ما جعلها إحدى القلاع التعليمية التنموية في محافظة شمال سيناء خاصة وجزيرة سيناء ككل.

11 كلية بجامعة العريش

وأضاف رئيس جامعة العريش في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الإمكانيات العلمية والبحثية التي تمت إضافتها للجامعات تمثلت في الكليات الجديدة ووصولها لـ11 كلية بجانب المعامل والمدرجات وقاعات التدريس بجانب الخدمات التنموية المختلفة التي تقدمها الجامعة لأبناء المحافظتين، والاشتراك في جميع المبادرات المجتمعية التي ساهمت في تنمية محافظة شمال سيناء.

انتظام العمل بجامعة العريش خلال العام الجامعي الجاري

وشدد رئيس جامعة العريش على انتظام العمل بالعام الجامعي الجاري 2023 في مختلف الكليات دون أي مشكلات، موضحا الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.