حملة مكبرة لتنظيف شاطئ العريش بعد فاعلية الإفطار الجماعي

أطلق مجلس مدينة العريش، حملة مكبرة بالتنسيق مع العاملين بقسمي البيئة والتجميل، لتنظيف الشاطئ والعمل على إزالة الأوراق وزجاجات المياه التي خلفها الأهالي بعد انتهاء فاعلية الإفطار الجماعي، التي قامت بها مؤسسات الدولة والجمعيات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، برئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

استعدادات مجلس المدينة لعيد الفطر المبارك

ذكر مجلس مدينة العريش اليوم في بيان له، أنّ قسم النظافة والإشغالات عمل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على نظافة وتجميل الشاطئ، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وإعادة المكان لنظافته وجماله، وإزالة جميع المخلفات التي أعقبت الاحتفال بمائدة رمضان والإفطار الجماعي الذي كان بساحل العريش أمس.

وأضاف البيان أن حملة النظافة والتجميل عملت منذ الصباح بمناطق سويس أن وبالم بلازا وبساطة والمساعيد حتى مناطق غرب العريش بطول 6 كيلومترات

أصداء فرحة الإفطار الجماعي بالعريش

ولا تزال أصداء الفرحة الكبيرة التي شعر بها أهالي سيناء خلال الإفطار الجماعي على ساحل بحر العريش، في مائدة تعتبر هي الأطول على مستوى محافظات الجمهورية، تسيطر عليهم.

ونظم أهالي سيناء، مائدة إفطار على ساحل بحر العريش أمس، شملت ما يقرب من 10 آلاف مواطن من سكان سيناء، في رسالة للعالم بأن سيناء تتمتع بالأمن والأمان.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال لقائه مع المواطنين أمس، أنّ إفطار العريش الجماعي نجح في إرسال رسالة للعالم بأن سيناء أصبحت خالية من الأرهاب، وهي دعوة للجميع بزيارة سيناء وقضاء الصيف على ساحل بحر العريش.