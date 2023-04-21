رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 40 كيلو حشيش في العريش

كتب:

مريم جاد
07:56 م | الجمعة 21 أبريل 2023
حبس المتهم - صورة أرشيفية

حبس المتهم - صورة أرشيفية

جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاتجار في الحشيش في مدينة العريش 15 يوما، بعدما أمرت النيابة بحبسه، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط مسجل خطر

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات لقسم شرطة ثالث العريش حيال أحد الأشخاص، لاتجاره بالمواد المخدرة بالمنطقة. 

وبالفحص، تبين أنه مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجراما، تقدر بمليون جنيه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.

اقرأ المزيد:

ضبط ‏86 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 30 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسماعيلية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة إطارات وبطاريات السيارات في القاهرة

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بـ700 ألف جنيه في السلام

ضبط 6500 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة ارتكاب 35 واقعة سرقة في الدقهلية

الأمن العام: ضبط 31 قطعة سلاح ناري والتحفظ على 15 متهما في أسيوط

ضبط عاطل بحوزته 300 طربة حشيش قبل توزيعها في أول أيام العيد بالإسماعيلية

ضبط 40 كيلو فسيخ فاسد وتحرير 3 محاضر في حملات تموينية بالأقصر
بقلم مريم جاد