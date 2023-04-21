تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 40 كيلو حشيش في العريش

جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاتجار في الحشيش في مدينة العريش 15 يوما، بعدما أمرت النيابة بحبسه، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط مسجل خطر

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات لقسم شرطة ثالث العريش حيال أحد الأشخاص، لاتجاره بالمواد المخدرة بالمنطقة.

وبالفحص، تبين أنه مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجراما، تقدر بمليون جنيه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.