توريد القمح من المزارعين لـ«التموين» يرتفع لـ150 ألف طن في أسبوعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، التي تخطت نحو 150 ألف طن بـ420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ نحو أسبوعين بموسم حصاد القمح المحلي، الذي يستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

تسهيلات للمزارعين لزيادة توريد القمح

وقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة تسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، التي يأتي من بينها، رفع سعر أردب القمح إلى 1500 بدلا من 1250 جنيها، وفقا لقرار مجلس الوزراء، فضلا عن سداد مستحقات المزارعين خلال مدة 48 ساعة منذ بدء التوريد لصالح الجهات المسوقة، من خلال الصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، بالإضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص حال احتياجها.

صوامع حقلية جديدة‎

كانت وزارة التموين، أعلنت دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023، منها 4 في محافظة الشرقية، وهي «منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد»، وصومعة بقويسنا بمحافظة المنوفية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، من أجل زيادة ورفع السعات التخزينية، لمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية، وتقليل الهادر والفاقد من القمح المحلي، بالإضافة إلى ميكنة جميع صوامع الشركة بالكامل، بحيث لا يوجد أي تدخل بشري في استلام القمح.