ترقيات جديدة في يوليو المقبل لموظفي الحكومة.. من يستحقها؟

كشفت مصادر حكومية عن بشرى سارة لموظفي الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، تطبق في شهر يوليو 2023، مؤكدة أن بعض الجهات الحكومية أرسلت بيانات العاملين بها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستحقين للترقيات، في حركة الترقيات المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر يوليو 2023.

500 ألف مرشح للترقيات في يوليو 2023

قالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، فإن عدد الموظفين المستحقين لحركة ترقيات يوليو 2023، سيكون نحو نصف مليون موظف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

شروط ترقيات 2023 في قانون الخدمة المدنية

ومن بين شروط دخول هؤلاء الموظفين في حركة ترقيات يوليو 2023، ضوء المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على النحو التالي:

1- مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيه 2023، على تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

2- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

3- تكون الترقية لـ الوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

4 - تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

5- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

6 - يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

7- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، إذ يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.