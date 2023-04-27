رئيس «البحوث الفلكية»: زلزال اليونان لا يشكل أي خطورة وغير محسوس في مصر

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها وقعت فى اليونان، وكانت بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن مركز الزلزال على عمق 108، مؤكدًا أنه كلمات زاد عمق الزلزال زاد الشعور به جغرافيًا.

غير محسوس بالأراضي المصرية

وأوضح القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الزلزال كان بعيدًا عن الأراضي المصرية بمسافة 550 كم، ولا يوجد أي تأثير له، مشيرًا أنه كان غير محسوس بالأراضي المصرية.

ونفى القاضي وجود أي خطورة، مطمئنًا المصريين بأن هذا الزلزال لا يشكل أي خطورة على الأراضي المصرية.

وتحدث القاضي عن الشبكة القومية للزلازل، مشيرًا إلى أنها من أحدث الشبكات الموجودة في العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، ويعود تاريخها لأكثر من 150 سنة.

مصر لديها أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم

وأشار إلى أن مصر لديها أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، رغم أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين، لكن تاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها، تكشف عن امتدادها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطي ثقل وقوة لمصر في الرصد والتعامل معها.

وأكد القاضي، أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، يجعلنا نتأثر ببعضها.