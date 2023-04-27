الطفل سليم مصطفى بعد مشاركته في فيلم ساعة إجابة: «متمناش تغيير بابا وماما»

يشارك الطفل سليم مصطفى في موسم أفلام عيد الفطر من خلال فيلم ساعة إجابة، الذي يقدم بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، وتدور قصته فى إطار من الفانتازيا لمناقشة موضوع مهم.

وكشف الطفل سليم مصطفى من خلال تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل عن فيلم ساعة إجابة، الذي يدور حول فكرة طفل يواجه مشكلات مع أمه وأبيه، فيتمنى في لحظة من الله، أن يكون له أم وأب أخرين، وبالفعل تستجاب الدعوة، ويبدأ في التنقل بين أسر مختلفة.

سليم مصطفى يتحدث عن فيلم ساعة إجابة

وبسؤاله عن إذا كان يتمنى نفس الأمر في عائلته، فقال: «لأ طبعا.. أنا بحب بابا وماما جدا، وعاوزهم هما اللى يكونوا موجودين معايا على طول مش عايز أى أم وأب تانيين خالص».

يذكر أن فيلم ساعة إجابة يضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم سليم مصطفى وشريف سلامة وآيتن عامر ونجلاء بدر وسوسن بدر وغادة عادل وعمر كمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة ورق عنب.