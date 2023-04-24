فيلم ساعة إجابة يتذيل إيرادات ثالث أيام العيد

لا يزال الحديث عن أفلام العيد يتصدر التريند، ويبحث البعض عن فيلم ساعة إجابة الذي يلقى العديد من الإشادات رغم الإيرادات الضعيفة التي يحققها الفيلم يوميا بشباك التذاكر، وترصد «الوطن» إيرادات فيلم ساعة إجابة والآراء حول من شاهد الفيلم.

إيرادات فيلم ساعة إجابة

حقق فيلم ساعة إجابة إيرادات مساء أمس بلغت 235,177 جنيها، ليتذيل قائمة الإيرادات، وتباينت ردود الفعل حول الفيلم فكتب أحد الجمهور على تويتر: «فيلم ساعة إجابة لذيذ ولايت كده»، وكتب آخر: «ضيعت ساعة الأربع من عمري في فيلم وحش قوي بجد اسمه ساعة إجابة».

وطرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية للفيلم وحققت ما يقارب من 500 ألف مشاهدة على اليوتيوب، والتي قدمها كل من عمر كمال وآيتن عامر تحت اسم قلب خسة والأغنية من كلمات مصطفي حسن آلحان كريم عاشور توزيع أحمد وحيد.

يذكر أن فيلم ساعة إجابة مع الأفلام الاجتماعية الكوميدية، فيبدأ طفل صغير بطل الفيلم يتنقل من بيت إلى بيت آخر بأم وأب مختلفين وذلك بعدما دخل في خلاف مع والده.

فريق عمل فيلم ساعة إجابة

الفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، عمر كمال، والفيلم من فكرة أحمد شيكو ويشاركه الكتابة كل من شيرين علاء، مصطفى خضر، ريم معاليفي، رحاب نبيل، محمد خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.