معلومات عن فيلم ساعة إجابة بعد طرح البرومو الرسمي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ساعة إجابة، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم، على منصات التواصل الاجتماعي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وبدأ الجمهور يبحث عن تفاصيل العمل.

ويشارك في فيلم ساعة إجابة يشارك عدد كبير من الفنانين منهم سليم مصطفى وسوسن بدر ونجلاء بدر وشريف سلامة وغادة عادل وآيتن عامر، وبدرية طلبة وإيمان السيد، وانتصار، ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، والتي تضم شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر وإخراج مصطفى أبو سيف.

معلومات عن فيلم ساعة إجابة

وتدور فكرة فيلم ساعة إجابة حول الطفل سليم، وهو طفل في الثامنة مساءً وخلال أحداث العمل يعيش في عوالم مختلفة، وفي كل مرة يكون مع أسرة مختلفة ويواجه كثير من المواقف الغريبة بحثا عن العالم المثالي.

وكانت تشارك في العمل الفنانة نبيلة عبيد ولكنها انسحبت بشكل مفاجئ وحينها أصدرت بيانا صحفيا توضح فيه السبب، فقالت إنها انسحبت بسبب تغير المخرج حيث إنها كانت ستعمل مع المخرج محمد خضر، واتفقت على كل التفاصيل ولكن بعد تغييره انسحبت.