أيتن عامر: فيلم ساعة إجابة يصلح لكل أفراد الأسرة

أعربت الفنانة أيتن عامر خلال استضافتها ببرنامج arabwood عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «ساعة إجابة»، الذي يعرض حاليا في دور العرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر.

وقالت أيتن عامر عن الفيلم: فيلم ساعة إجابة يصلح لكل أفراد الأسرة، فيلم جمهور عام، فيه تركيبة كبيرة والحقيقة كل قصة تحس أن أبطالها كانوا أبطال الفيلم وده أكتر شيء شجعني، الاسكريبت كان ذكي جدًا».

فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، وهم: سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال، أحمد طلعت، وهو من تأليف أحمد شيكو، شيرين علاء، مصطفى خضر، وإخراج مصطفى أبو سيف.