تفاصيل مقتل شاب بطعنة غادرة أثناء سيره في الشارع بمركز منوف

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، في فك لغز قضية العثور على جثة شاب مقتول في إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث تبين وجود علامات طعنات نافذة في جسمه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شاب آخر مقيم أيضا بدائرة المركز.

تفاصيل جريمة قتل لشاب في مركز منوف

وكشف التحقيقات الأولية أن المجني عليه يدعى «ا.ع.ش» ويبلغ من العمر 31 عاما، والمتهم يدعى «ش.م.ص»، حيث تبين أنه قام بالإمساك بآلة حادة وقام بطعن المجني عليه الذي فارق الحياة في الحال، وبعد ورود بلاغ من الأهالي انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وتمكنت وحدة مباحث مركز منوف، من ضبط المتهم «ش.م.ص» بعد إجراء التحريات عن الواقعة لمعرفة أسبابها، وبعد سؤال شهود العيان والأهالي، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويشير الأهالي إلى أن المتهم يعاني من أمراض نفسية، حيث سيتم عرضه على المتخصصين في الطب النفسي لبيان مدى دقة هذه الادعاءات من عدمها.

وصرحت جهات التحقيق في مركز منوف بمحافظة المنوفية، بدفن المجني عليه بعد عرضه على الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسرته.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول في إحدى قرى المركز، حيث تم الدفع بقوة أمنية إلي مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكد أيمن مرسي المحامي، أن عقوبة القتل في القانون تصل إلى الإعدام شنقا وفق الأدلة والتحريات وثبوت الإصرار والترصد على المتهم، وقد تكون العقوبة الحبس وفق رؤية المحكمة وما تحتويه أوراق القضية.