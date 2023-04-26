إحالة المتهمين بسرقة سيارة سجائر في المنوفية للجنايات

قررت جهات التحقيق في مركز تلا بمحافظة المنوفية، إحالة المتهمين في واقعة سرقة سيارة لبيع السجائر والأموال الموجودة بها إلى محكمة الجنايات، بعد أنّ نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الواقعة والقبض علي المتهمين، وتبين أنهم من محافظتي المنوفية والغربية.

تفاصيل سرقة سيارة بيع السجائر في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض سرقة سيارة لبيع السجائر في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وأمكن ضبط المتهمين بتكثيف التحريات السرية وإجراء الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما أرشد المتهمان عن باقي الأموال التي سرقوها بعد تصرفهما في جزء منها.

ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في السرقة

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في سرقة سيارة بيع السجائر في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، واعترف المتهمين بارتكاب واقعة السرقة تفصيليًا أمام جهات التحقيق.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد القبض على تشكيل عصابي سرق لبيع السجائر بدائرة المركز والمبلغ المالي الموجود فيها، وبالاشتراك بين عدد من الجهات الأمنية، أمكن ضبط المتهمين وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.