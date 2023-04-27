«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حدوث تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، إذ من المنتظر أن تشهد السواحل الشمالية الغربية فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، أحيانًا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الجمعة

وأعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، اعتبارًا من غد الجمعة مع سقوط أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ30%.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار يوم السبت المقبل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل لـ40%، ويوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.