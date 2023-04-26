عواصف رعدية تضرب السعودية خلال أيام.. و«الأرصاد» تحذر المواطنين

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد حالة الطقس جوا غائما جزئيًا مع سقوط الأمطار ونشاط الرياح التي تحد من الرؤية الأفقية في بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية.

«الوطني للأرصاد» يحذر من عواصف رعدية في السعودية

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن التقارير الخدمية التي تنشرها على مدار اليوم وتهم المواطنين بالدول العربية، حالة الطقس وتحذير المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية في بعض مناطق السعودية:

حالة الطقس في السعودية

ويتوقع الخبراء في المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل حالة الطقس في السعودية استمرار سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها عواصف رعدية تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

وأضاف الخبراء في بيان، أن تنشط غدًا رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت عدة مناطق تعليمية في المملكة تعطيل الدراسة لحين اعتدال حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن السعودية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

مكة 39 27

المدينة المنورة 35 20

الرياض 30 20

جدة 34 26

الدمام 32 21

أبها 24 13

تبوك 30 15

بريدة 28 17

حائل 27 16

الباحة 25 15

عرعر 31 16

سكاكا 32 17

جازان37 29

نجران 31 19

الخرج 31 22

المجمعة 29 19

وادي الدواسر 35 22

الدوادمي 30 17

شرورة 37 26