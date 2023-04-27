«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: أمطار ورياح في 11 محافظة «البسوا شتوي»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس المحافظات اليوم الخميس، إذ تشهد البلاد فرص سقوط أمطار ورياح على 11 محافظة، وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، نظرا لبرودة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد، أن المحافظات التي تتعرض لسقوط الأمطار والرياح هي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، بورسعيد، ودمياط»، وذلك بنسبة تصل إلى 40%.

الظواهر الجوية المتوقعة في المحافظات

ذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات بداية من الجمعة 28 أبريل حتى 2 مايو.

فرص سقوط الأمطار اليوم الخميس

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارا على القاهره الكبرى، غائم جزئيا على باقي محافظات الجمهورية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 أبريل

- السواحل الشماليه 24 درجة

- جنوب سيناء 33 درجة مئوية

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 36 درجة مئوية

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل، كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 22 درجة مئوية

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية.