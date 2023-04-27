درجات الحرارة اليوم الخميس.. «الأرصاد» تحذر من أمطار وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 27 أبريل، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية، محذرة المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الطقس في تلك الفترة.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، حيث ستكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 32 - 17

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 29 - 16

- الإسماعيلية 34 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 30 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 30 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 32 - 20

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 37 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 34 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبوسمبل 34 - 21.