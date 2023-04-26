«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض الحرارة وتحذر من حالة الطقس: لا تخففوا الملابس

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ تشير التوقعات أن تشهد البلاد خلال الأسبوع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من غداً الخميس، مع تأثير عدة ظواهر منها الشبورة المائية والغيوم الجزئية، بالإضافة إلى الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

موعد انخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس

وذكر بيان الأرصاد أن موعد انخفاض درجات الحرارة يبدأ من الجمعة 28 أبريل إذ تنخفض بمعدل 7 درجات مئوية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 2 مايو، وتكون حالة الطقس باردة ليلا ونهارا لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض 11 محافظة غدا إلى سقوط أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة ومنها البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، وتنشط الرياح في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وذكر بيان الأرصاد أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام من الخميس 27 أبريل إلى يوم الثلاثاء 2 مايو، وأشار التوقعات إلى تعرض البلاد إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

كما أوضح البيان أن تشهد المحافظات يوم السبت 9 أبريل سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40%، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتستمر على مدار يومين وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الخفيفة، لاسيما في الساعات ليلا نظرا لانخفاض درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة.