«الأرصاد» ترصد أماكن سقوط الأمطار اليوم وتحذر المواطنين من تقلبات الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار، اليوم، مشيرة إلى أن طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي حذرت المواطنين من التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى 32 درجه مئوية، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تعود درجات الحرارة للانخفاض بداية من الجمعة، حيث تسجل 26 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري غدا، فيما تسجل 22 درجة بالسواحل الشمالية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية.

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