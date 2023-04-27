حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تكشف عن سقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية، أبرزها نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار، وارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، حيث ستكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 32 - 17

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 29 - 16

- الإسماعيلية 34 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 30 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 30 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 32 - 20

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 37 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 34 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبوسمبل 34 - 21.